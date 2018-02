„Was haltet ihr von Systembereinigungsprogrammen?“

Lohnt sich ein zusätzlicher Systembereiniger noch oder geht es auch ohne?

Es geht ganz gut ohne! Was so ein zusätzlicher Systembereiniger kann ist:

System selbst voll müllen

System von etwas befreien was man nicht los werden wollte

hervorragende Aufräumarbeiten leisten, so dass man hinterher nichts mehr findet

e.t.c.

Im Enst: Man muss m.E. seit spätestens Windows 10 keinen Systemberiniger mehr zusätzlich verwenden. Man kann ja zu dem BS stehen wie man will, aber es läuft auf all den Rechneren die ich in den letzten Jahren mit W10 installiert habe und die auch alle Updates erhalten, absolut stabil. Das Einzige was bei mir, und auch tatsächlich nur bei meiner schon 6 Jahre alten Möhre, ab und zu schief läuft, ist das Aufwecken wenn W10 sich ín den Energiesparmodus verabschiedet.