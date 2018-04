Tipp: Email-Konten in Mail-App sortieren -GEHT!

Hi Alle,

Tipp zum Sortieren von Email-Konten in der Mail-App von Windows 10:

Quelle:

https://www.drwindows.de/windows-10-desktop/116797-windows-10-mail-app-konten-umsortieren.html

Doch, es geht :-)

Einfach einen neuen verknüpften Posteingang erstellen und alle Konten reinpacken.

Dann außer dem Konto, das später auf Platz 1, also ganz oben stehen soll, alle Konten in der gewünschten Reihenfolge einzeln aus dem verknüpften Posteingang abwählen.

Am Ende, wenn nur noch einer drin ist, ändert sich der verknüpfte Posteingang von alleine in das verbliebene Einzelkonto (bei mir Exchange). Dazu ggf. Mail 1x beenden.



Happy sorting...

Oliver

LG

Raimund