„Thunderbird unter W10-Prof funktioniert nicht.“

Seit 2-3 Tagen kann ich keine Mails mehr über Thunderbird versenden, alle möglichen Einstellungen des SMTP-Servers brachten nichts. Ich nahm an das es mit meiner Passwortänderung zu tun hatte.ein Anruf bei GMX brachte nix, außer der Erkenntnis,dass die betreffende Mitarbeiterin nicht die geringste Ahnung von einem mobilen WLAN hatte. Ich bin dann auf mein W7 Laptop umgestiegen und siehe da, alles funktioniert.Meine Vermutung, irgendwann ist ein W10 Update gelaufen welches diesen Effekt verursacht haben könnte. Meine Frage: Ist Jemand in diesem Forum etwas über diese Geschichte bekannt und was evtl. geschraubt werden muß damit mein Thunderbird wieder senden kann. Der Fehler den Thunderbird brachte war die Frage nach dem Passwort und dieses wurde nicht akzeptiert, wie erwähnt unter W7-Ultimate hat alles funktioniert.