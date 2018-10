„SSD in Laptop testen - W10 Lizenz?“

Warum klonst Du das Windows nicht einfach auf die SSD?



Der PC ist doch derselbe und wenn Du so mal Hardware änderst oder neu installierst, kannst Du doch auch denselben Key wieder aktivieren.



Da hätte ich keine Bedenken, die Kiste in´s Netz zu hängen. Selbst bei einer wiederholten Neuinstallation sähe ich da keine Probleme damit oder wenn es ein von W7/W8 upgegradetes W10 wäre, dann aktivierst Du halt mit dem alten Key wieder.



Da das Elitebook bereits ein UEFI hat, ist die Aktivierung m.E. wahrscheinlich ohnehin in diesem hinterlegt.