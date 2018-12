Sprache installiert sich von allein oder wird in Taskl. angezeigt, obwohl nicht installiert

Hallo zusammen

Ich dreh durch, ich habe gerade bei allen Schul-Laptops alle Updates gezogen und wieder habe ich dasselbe Probleme wie schon bei einem Update vor 2 Monaten mit anderen Geräten. Es handelt sich immer um HP x360, vor 2 Monaten waren es Geräte der älteren Generation und jetzt neuere.

Das Problem scheint aber nicht nur durch Updates ausgelöst zu werden, sondern auch einfach plötzlich aufzutreten.

Auf einmal erscheint z. B. in der Taskleiste das "FR"-Zeichen. Geht man in die Sprachen in der Systemsteuerung schauen, ist aber nur Deutsch installiert. Einzige Lösung: Erst Französisch installieren, dann wieder deinstallieren. Wenn man Pech hat, kommt es einfach irgendwann wieder und man macht das Ganze erneut. Oder ich habe nach der Erstinstallation die französische Sprache deinstalliert und trotzdem wird sie plötzlich wieder installiert.

Kann mir da jemand weiterhelfen? Auf den Geräten ist Windows 10 x64 EDU installiert, im Moment mit allen neuesten Updates. Auf den neuen Geräten ist jetzt gerade die Version 1809 installiert worden.

Gruss und Dank

Thomas