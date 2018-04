Spiele unter 10 und W7 "gleichzeitig" installieren

Hi Folks, hier die blöde Frage der Woche

Ich habe W10 und W7 auf getrennten Festplatten mit Multiboot und darauf je haufenweise Spiele, u. a. reichlich über Steam. W7 mit 32bit und W10 mit 64bit. Platz ist im Überfluß vorhanden, so am Rande. Aus Kompatibilitäts-, Übersichts- und Faulheitsgründen will ich diese Trennung beibehalten, allerdings stinkt es mir wenn ich beim Lustwechsel auf ein anderes Spiel wieder neu booten muß.

Jetzt also die dumme Frage: kann ich ein Spiel auf Platte A mit W7 installieren und in das gleiche Verzeichnis das gleiche Spiel mit W10 von Platte B so daß ich von egal wo darauf zugreifen kann ohne das Betriebssystem zu wechseln? Na ja, machen kann man das wohl, die richtige Fragestellung ist dann eher: was macht der Rechenknecht bei dieser zwei in eins Installation, läuft es oder Elektronendurchfall mit Totschuß?

Herzhaften Dank im vorhinein

Frenchie