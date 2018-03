„Sicherheits-CD Acronis True Image geht nicht“

Hallo,

ich habe gerade meinen Rechner runtergefahren, habe die 2014 ATI-CD eingelegt und gestartet.

ATI startet einwandfrei, lässt sich mit Tastatur und Maus bedienen und hat mir ein Image vom aktuellen System (W10x64) geschrieben.

Was bei deinem Rechner alles faul ist, kann ich nicht sagen, anscheinend aber so einiges.

Wenn man aber schon mit Deiner Einstellung -Windows 10 ist echt Dreck- an ein Problem herangeht, kommt meistens auch nur Dreck raus.

Windows 10 ist das beste Windows, was MS je auf den Markt gebracht hat und ich kenne alle.