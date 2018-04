Hallo Experten

Ich brauche wieder mal Hilfe. Also win10 sollte ein Datensicherungslaufwerk anlegen. Hat es auch gemacht aber nicht so wie ich wollte. Es hat meine ext. FP dazu genommen und alle meine gespeicherten nun so gelöscht. Ich kann nicht mehr auf das LW zugreifen. Es ist ein raw LW. Wie kann ich nun mit was das LW wieder herstellen?

mfg

Planitzer