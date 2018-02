„Nun ist es passiert.“

Ich sehe keinen Sinn darin Daten und Programme zu trennen.

Nun ja, einen Sinn macht das schon, wenn man einen langsamen Rechner hat wie ich bisher.

Wenn ich nach irgendwelchen Installationsversuchen ein Image zurückspielen musste, dann war davon nur Laufwerk C: mit dem Betriebssystem betroffen.

Und was die Daten anbelangt, so ist es sehr einfach, schnell abends eine Sicherung derselbigen zu machen, wenn alles beisammen ist.

Ansonsten muss man für jedes Programm ja rumsuchen.

Das einzige, was bei mir zusammen in einem Ordner ist, sind die "Eigenen Dateien", also Word und Excel. Alles andere ist separat.

Aber da brauchen wir nicht diskutieren. Das soll jeder machen, wie er will.