neue Fetsplatte

Halllo Experten

Ich möchte mein Win 10 mal neu installieren und dabei Fragen. also Ich habe von win 7 auf win 10 umgestellt. Nun waren auf dem win 7 3 Benutzer angemeldet es war auch schon extrem langsam. geworden. Nun wollte ich die gesamte FP erst mal auf eine ext. Partion auslagern und dann win 10 neu installieren einschließlich der Programme die ich noch brauche. Es würden dann nur noch meine priv. Daten fehlen die ich dann wieder rüber kopieren möchte. Würde das überhaupt so gehen? Wenn ja, was muß ich dann kopieren? Welche Profile die wo stehen u.s.w.? Wer kann mir da helfen?

mfg

Planitzer