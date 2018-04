Hallo,

nach dem Chaos mit dem Lide 120 habe ich mal alle Einträge im Geräte-Manager überprüft und einige Geräte gefunden, bei denen weitere Software-Installationen angefordert werden.

Beispiel: Intel ® Display-Audio



Ich habe den aktuellen Treiber überprüfen lassen. Windows sagt, es ist der aktuelle und es gibt keinen besseren. Was ist denn hier wirklich zu tun? Er will ja was.