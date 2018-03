„Ist das Firefox Update 58.0.2 risikoarm istallierbar, also empfehlungswert?“

Hallo,

Am 8.12.2017 hatte ich berichtet, dass ich leichtsinnig den FF Quantum 57.0. 2 installiert habe. Die Folgen sind bekannt. Nach Inaktivierung der neuen NOSCRIPTs für FF App für Quantum funktioniert er bis jetzt gut. Regelmäßig werde ich jetzt an die neue Version 58.0.2 erinnert, auf die ich updaten soll. Da ich mir nicht wieder Schwierigkeiten mit einem unausgereiften Update einhandeln möchte, frage ich nach den Erfahrungen mit diesem Update 58.0.2. Ich erinnere mich noch gut an den Rat aus der schlechten Erfahrung unseres ehemaligen Systemmanagers, der 300 Rechner zu betreuen hatte, dass man ein Update, besonders eines von Windows erst nach einem Jahr laden sollte. Heute lief ein Youtube Video nicht, ich soll einen Browser mit HTML 5 verwenden. Ist diese App Funktion im FF58.0.2 enthalten? Ist er empfehlenswert?

MfG Weva