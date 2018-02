Bist wohl nicht auf dem neuesten Informationsstand?

Microsoft security updates are released on the second Tuesday of each month.

Das war für die alten Windows, ab W10 steht der so nicht mehr fest, also kein betonierter Patchday mehr für Windows 10.

Außerdem wurden am Patchday die Updates ab Mittag (Ortszeit) ins Netz gestellt, was bedeutet, sie waren in Deutschland erst am Abend verfügbar.

Wie Dir schon geschrieben wurde, versuche es heute Abend noch einmal...