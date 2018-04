Habe ein Problem mit der neuen Version W 10, Version 1803

Hallo!

Am 10.04.18 hatte ich das Update auf die neue W10 Version 1803 und das Update wurde runtergeladen und installiert.Alles gut bis ich merkte das an meinem Acer Laptop die Helligkeitsregelung für den Bildschirm nicht mehr ausführen lässt.Der Bildschirm stand auf voller Leistung.Gelesen hatte ich,das das neue Update verschoben ist,hatte mich gewundert das es am 10.04.18 trotzdem bei mir angeboten wurde.Dummerweise habe ich es draufgeballert mit negativen Erscheinungen.

Kann es möglich sein,das mir vom Update her ein falscher Treiber untergejubelt wurde?

Wäre es sinnvoll,zur vorherigen Version zurückzukehren um zu testen,das die Helligkeitseinstellung wieder funktioniert?

Gruß

Traute

und danke schon mal für eure Hilfe