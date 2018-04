„Frage zum Tipp vom 11.03.2018 - King-Heinz (Win10 Installatio“

Du brauchst auf jeden Fall irgendein bereits lauffähiges System, unter dem Du die ISO herunterladen kannst.



Natürlich brauchst Du dann weiterhin ein freie HDD/SSD oder wenigstens genug Platz auf der Platte des bereits vorhandenen Systems, um W10 daneben installieren zu können.



Das Download-Tool bietet Dir an, entweder eine ISO auf dem Rechner zu speichern oder direkt einen bootfähigen USB-Datenträger zu erstellen.



Sinnvoller ist m.E. die ISO, denn diese kannst Du entweder auf DVD brennen oder mittels Rufus auf Stick befördern, um dann davon zu installieren.



Für die 5 Euro bekommst Du mehr oder weniger lediglich den Key und den Link zum Download der ISO. Diese kannst Du aber auch so herunterladen.