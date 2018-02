„Eure Meinung zur Sicherheit bei Windows 10“

Da steht doch tatsächlich "Defender deaktiviert " ich habe gegoogelt und herausgefunden , dass Microsoft den Defender ausschaltet , wenn eine andere Sicherheitssoftware aufgespielt ist und Microsoft arbeitet mit MCAfee .



Das ist völlig normal und auch richtig so. Zwei AV auf einem PC könnten sich mit ihren Routinen in die Quere kommen und damit unerwartete Effekte hervorrufen, wobei McAfee mit Sicherheit nicht mit MS zusammen schafft, sondern den Scanner wird wohl Lenovo als Sponsoring in seinen Installations-Images drin haben.





Meine Frage an euch , soll ich kaufen oder soll ich MCAfee deinstallieren und den Defender wieder aktivieren .

MCAfee hat einen eigenen tool , den ich aber nicht zum löschen nutzen möchte , wer weiß was die da noch alles bei mir ändern .



'Meine' Sicht der Dinge ist das Deinstallieren des McAfee mit dem Removal Tool dieser Firma und das Nutzen des Defenders. Anderes Schlangenöl und dann noch gegen Geld für 1 Jahr ist verschwendetes Geld und für die 40€ gehst Du besser mal vernünftig essen. Genau diese Masche ist das Vorinstallieren nämlich, denn ansonsten würde vermutlich ein noch geringerer Teil an Endanwendern Bezahl-AV kaufen.



Als normaler Nutzer kaufst Du maximal für die Knete ein Backup-Programm wie Acronis True Image und sicherst Deinen Rechner regelmässig vor grösseren Veränderungen.



Egal welcher Anbieter das ist, die wollen mit dem vorinstallierten Kram nur ködern und kassieren. Der Mehrnutzen gegenüber dem Defender ist dabei nicht wirklich gegeben, denn wie auch hier wieder mehrfach schon beschrieben, dichtet man das System besser aud andere Weise als mit einem derartigen All-In-One-Ding, welches sich überall einklinkt und einen permanent mit Meldungen erschlägt.



Der Defender macht die Grundarbeit genauso und geht einem nicht halb so viel auf den Wecker.



Der Link zu McAfee Removal und Anleitungen...

Bedenken brauchst Du dabei keine zu haben, das funktioniert schon und hinterlässt keine bleibenden Schäden;-)