„Defragmentierung“

Ich habe eine 1TB große 2 1/2" Platte für USB 3 an einem entsprechenden Port für die Aufzeichnung von TV Filmen.

Der Recorder ist TECHNICORDER_ISIO_SC

Ich habe max. 30 Filme drauf was ca. 1,2GB ausmacht. Die Platte ist also so gut wie leer.

Trotzdem werden die relativ großen Filmdateien in fragmentierter Form abgespeichert was ich nicht verstehe. Ist doch Platz genug da, warum zerhacken?

Lach längerem Gebrauch und der Wiedergabe eines Films fängt dieser an stark zu ruckeln.

Ich deute das so, dass das Zusammensetzen der Fragmente zu lange dauert und daher keine flüssige Wiedergabe möglich ist.

Ich bin jetzt gerade dabei die Platte zu defragmentieren was aber endlos dauert.

Gestern 9 Std. bei 30% und heute geht es im Schneckentempo weiter.

Gibt es noch Tipps hierzu?