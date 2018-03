„Blue Screen Win 10 Pro 64-bit“

Hallo Nickles-Experten,



ich ben?tige bitte einmal eure Hilfe: Ich habe seit einigen Wochen sporadisch einfach einen Bluescreen und ich weis nicht mehr weiter. W?re sch?n, wenn ihr mir einen Tipp geben k?nntet. Win Speicherpr?fung + Systemdateienpr?fung zeigte keine Fehler an. Ebenso ist die Festplatte (einen SSD von Samsung) ohne Probleme. Anbei meine Fehlermeldung des Problems. Vielen Dank und Gru?: Matthias

==================================================

Dump File : 032518-7328-01.dmp

Crash Time : 25.03.2018 19:31:41

Bug Check String : KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED

Bug Check Code : 0x0000001e

Parameter 1 : ffffffff`c0000005

Parameter 2 : fffff800`4174673e

Parameter 3 : fffff904`aa5bf0c8

Parameter 4 : fffff904`aa5be910

Caused By Driver : NTFS.sys

Caused By Address : NTFS.sys+7018c

File Description :

Product Name :

Company :

File Version :

Processor : x64

Crash Address : ntoskrnl.exe+175510

Stack Address 1 :

Stack Address 2 :

Stack Address 3 :

Computer Name :

Full Path : C:\WINDOWS\Minidump\032518-7328-01.dmp

Processors Count : 6

Major Version : 15

Minor Version : 16299

Dump File Size : 882.724

Dump File Time : 25.03.2018 19:33:00

==================================================