„Beanachrichtigungen bei Windows 10 richtig abstellen“

Und diese Meldung kommt immer wieder, jeden Tag.

Kam bei mir auch und ließ sich nicht wie im Link beschrieben, deaktivieren. - Hab ich einfach O&O Shutup runtergeladen. - Braucht keine Installation und man kann so ziemlich alles deaktivieren. - Aber vorsichtig. Manche Sachen sollte man sie - so man sie braucht aktiv lassen. - Aber das ist in der Sofware alles erklärt. Was man bedenkenlos wegmachen kann, ist grün gekennzeichnet (wie bei der Ampel - Gelb heißt kann man machen, wenn man's nicht braucht, Rot heißt: Besser Finger weg),

Das Teil muss nicht installiert werden. Runterladen, Doppelklick auf die Datei und das Ding geht auf. Will man was ändern, muss man das Proggi als Admin neu starten. Da wird dann angeboten, gleich zur Sicherung einen Wiederherstellungspunkt zu erzeugen. Und los gehts. Ich habe jeden unnötigen Firlefanz deaktiviert und das funzt schnell und wunderbar.

https://www.oo-software.com/de/shutup10/update

Wichtig ist nur zu wissen, dass man vor einem Funktionsupgrade die Einstellungen zurücksetzen sollte, sonst könnte man ne böse Überraschung erleben. - Aber ich mache ohnehin grundsätzlich vorher ein Sicherungsupdate. - Mit dem Tool kann man auch die Upgrades bis an die Grenze aufschieben, wenn einem das lieber ist.....

Wenn man dann das Upgrade gezogen hat, startet man das Tool neu als Admin und es werden alle vorher gemachten Änderungen angzeigt. - Das vereinfacht es dann, seine favorisierten Einstellungen neu vorzunehmen.

Dadurch, dass ich allen Firlefanz, den ich nicht brauche, deaktiviert habe, ist Windows sogar spürbar flotter geworden.......