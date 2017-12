„Wlan auf PC“

wie kann ich denn Wlans suchen lassen



Die Hotels geben den passenden Netzwerknamen an und in aller Regel blökt Windows von selbst 'es wurden Funknetzwerke gefunden' oder so ähnlich. Hat doch bei Dir daheim auch irgendwie schon funktioniert und bis auf den anderen WLAN-Namen plus Passwort ist das Vorgehen identisch.



Ansonsten kannst Du auch selber auf das Netzwerksymbol in der Taskleiste klicken und dort das Hotel-WLAN auswählen. Dann geht es weiter wie von triker beschrieben.