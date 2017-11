„Windows 10 pro ultimate upgrade - Problem“

Hi Forum,

wieder einmal w?re ich froh f?r Euren Rat.

Auf meinem PC habe ich Windows 10 ultimate

Version 1511

Betriebssystembuild 10589.1176

Ich hatte seit Mitte letzten Jahres bis jetzt mein System nicht gepflegt ? das hei?t keine Updates oder Upgrades gemacht.

Das System l?uft absolut gut und es sind viele (teure) Programme im t?glichen Einsatz.

Als fauler Mensch versuche ich seit einigen Wochen das letzte Upgrade zu installieren.

Ich habe die neueste ISO auf einem USB-Stick. Als ich mit diesem Stick gebootet hatte ? war ich vor der Entscheidung entweder das neue System installieren oder wenn schon ein System mit g?ltiger Produkt ID vorhanden ist ? das aktuelle Windows zu starten und dann ab dem USB-Stick das Upgrade zu machen. Ich habe den zweiten Weg gew?hlt. Das Ganze lief an und nach etwa 2 Stunden hat das System neu gebootet ? und das alte System war immer noch da und es kam die Meldung: Windows 10 konnte nicht installiert werden.

Wir haben Ihren PC in den Zustand zur?ckversetzt, in dem er sich befand, bevor Sie die Installation von Windows 10 gestartet haben. 0x80070002 - 0x2000A Die Installation war nicht erfolgreich.

In der Phase SAFE_OS ist w?hrend des Vorgangs PREPARE_FIRST_BOOT ein Fehler aufgetreten.

Zu bemerken ist:

? meine Benutzer befinden sich auf Festplatte d:

? das alte/aktuelle System kann ich problemlos updaten

Meine Fragen:

- gibt es triftige Gr?nde um zu upgraden?

- wenn ja ? was ist der optimale Weg?

Herzliche Gr??e an das Forum

uggi4