Bin heute erst neu im Forum und hoffe auf Hilfe von erfahreren Usern. Nun zu meiner Frage.

Ich habe in meinem Computer eine neue Platte eingebaut und Win 10 Pro OEM installiert nun wollte ich online aktivieren was mir nicht gelungen ist, es kamm die Meldung diese Version lauft schon auf einem Cmputer.

Die DVD ist legal gekauft. Ich habe den Verkäufer angemailt und folgende Antwort erhalten:

1. Mit Windows+R öffnen und cmd eingeben mit Eingabetaste bestätigen.

2.Nun den Befehl SLUI4 eingeben habe ich gemacht aber es öffnet sich kein neues Fenster in dem ich wie gefordert Deutschland eingeben kann, was ist hier verkehrt?

Ich bitte um Kommendare in der Sache die mir auch helfen.

Hinweise auf Rechtschreibfehler sind nicht hilfreich und unsachliche kommendare ebenfalls nich und deshalb nicht erwünscht.

Mit freundlichen Grüssen

Bewertung dieses Beitrages Nickles /forum/windows-10/2017/windows-10-pro-oem-neuaktivierung-539204009.html 08.04.2017 0 3 von 5 von 5