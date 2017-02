„Windows 10 Ordner Search“

In meinem Windows 10 pro hat sich im Laufwerk D ( Daten) in einem Unterordner der irgendwie zu WIN 10 gehörige Ordner „Search“ eingenistet, den ich dort überhaupt nicht brauchen kann. Alle Versuche diesen Ordern wieder loszuwerden (löschen) oder zu verlegen schlugen fehl. In den Indizierungsoptionen, erreichbar über „control.exe srchadmin.dll, ist der entsprechende Ordner ohne Haken. Auf anderen WIN 10 Rechnern ist der Ordner nicht vorhanden, also nicht zwingend notwendig.

Für hilfreiche Hinweise wäre ich sehr dankbar.

Gruß Siggi



