Was muss ich machen, sollte mal die Festplatte defekt sein.



Am einfachsten vorher ein Backup mit einem der üblichen Programme dafür. Bei einer Suche hier im Forum solltest Du da schnell fündig werden und schneller als eine Neuinstallation ist es auch.





Wie komme ich den an meine Windows 10 Lizenz, und wie muss ich diese auf der Neuen Festplatte installieren.



Je nach PC ist die so oder so im UEFI gespeichert, dann wird das System nach dem Installieren einfach neu aktiviert. Ansonsten Key auslesen und nach Installieren eingeben:



https://www.startpage.com/do/dsearch?query=windows+10+key+auslesen&cat=web&pl=opensearch&language=deutsch



Eine ISO kannst Du so herunterladen:



https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10