Mainboard Gigabyte Gigabyte GA-Z170-HD3P, Bios-Vers. F20



Vorarbeit: Antispy - ShutUp10 zurückgesetzt:



Nachdem in den Nachrichten von Hackern und NSA-erbeuteten Spionagetools berichtet wurde, wollte ich mein Windows 10-64 bit Vers. 1607 (lt. winver)

mit dem 2017-03 Delta-Update für Windows 10 Version 1607 für x64-basierte Systeme (KB4013429) absichern.

Doch nach der Installation kam die Meldung - nicht für diese Windows - Version geeignet - upps.

Dann entschloß ich mich für das "Windows 10 Creators Update" auf Vers. 1703 zu updaten.



Nach längerer Prozedur ......mein Gott - sowas kann man doch keinen zumuten !!! - in Ubuntu braucht ein umfassendes Update ca. 1-2 Minuten, ohne

Rechner-Neustart. Und Windows 10 - Stundenlange Prozedur ! zigmal Neustart und warten und warten und warten - ätzend-

danach lief zwar Win10, aber:



1. konnte ich mit der Taste [F12] nicht mehr das Bios-Boots-Menü aufrufen (Bildschirm schwarz ohne Fehlermeldung)

auch gab es Probleme im Bios mit Tastatur und /Maus, die saßen einfach mal nach Belieben fest bzw.

das Bios speicherte teilweise nicht mehr ab (vor dem Win10-Update funktionierte noch alles einwandfrei)



2. eine freie Sortierung von Icons in den Windows-Ordnern war nicht mehr möglich.

Ich war echt sauer ! Danke Microsoft für die Blumen !!! Ein ganzer Tag war futsch.



Da ich vorher ein Backup von Win10 mit "Paragon Backup 14" gemacht hatte, spielte ich das zurück. Dann ging wieder die freie Icon-Sortierung,

das AntiSpy wieder aktiviert - damit man in Zukunft vor Müll-Updates geschützt ist und ja - leider mußte ich das Bios auch updaten von F20 auf F21.

Eine komplette Treiberaktualisierung vom Mainboardhersteller half nicht, um das Bios-Problem zu lösen.