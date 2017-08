„Windows 10 Boot dauert extrem lange auf HP Probook“

Hallo,

kleines Problem mit Windows 10. Ein HP Probook 4530 mit SSD braucht mit Win10 extrem lange zum Booten. Direkt nach dem Einschalten erscheint zwar das Windows-Logo, danach wird der Bildschirm aber schwarz und bleibt es auch eine gute Minute lang. In dieser Zeit passiert gar nichts, keine Festplattenzugriffe usw. - bis dann plötzlich der Desktop angezeigt wird. Danach läuft Windows 10 einwandfrei und normal schnell.

Vorher mit Windows 7 bootete das Notebook in maximal 15 Sekunden. Hab deshalb probeweise nochmal Windows 7 und Windows 8.1 installiert, beide Betriebssysteme booten in wenigen Sekunden, Windows 8.1 in unter 10 Sekunden.

Aber auch das danach komplett neu installierte Windows 10 (kein Upgrade) zeigt sofort wieder das oben beschriebene Verhalten. In der Ereignisanzeige ist diese Pause, in der nichts passiert, auch zu sehen und danach folgende Warnung (Kein Fehler):

Die Geschwindigkeit des Prozessors "X" in der Gruppe "0" wird durch die Systemfirmware eingeschränkt. Der Prozessor befindet sich bereits 71 Sekunden (gemessen seit dem letzten Bericht) in diesem eingeschränkten Leistungszustand.

Das steht 4x hintereinander in der Ereignisanzeige, für jeden CPU-Kern einzeln. (Statt "X" steht da 1 - 4)

Google sagt man soll bei dieser Warnung die C-States der CPU im BIOS abschalten - nur leider gibt es im BIOS des Notebooks keine solchen Einstellungen.

BIOS ist aktuell es gab sogar eins von März 2017, obwohl das Notebook schon 5 Jahre alt ist.

Bin für jede Idee dankbar.