Hallo , ich habe ein Problem mit meinem Rechner, immer wenn ich die Spiele bei Facebook spiele stürzt sehr oft der Rechner ab : Fehlermeldung sehr oft : Memory Management / win32 base sys / oder Kmode exception not handled - kann mir jemand sagen was das bedeutet und was ich machen kann vielen Dank viele Grüße Margit

Bewertung dieses Beitrages Nickles /forum/windows-10/2017/window-10-stuerzt-immer-wieder-ab-539198080.html 18.01.2017 0 3 von 5 von 5