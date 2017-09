Ich habe an meinem W10 Rechner per USB eine Festplatte aus meinem alten XP-Rechner angeschlossen um die Daten auf meine USB FritzNas Platte zu sichern. Ich bin am MS-Konto und als Administrator angemeldet.

Beim Kopieren erhalte ich die Meldung dass ich keine Berechtigung für die Kopieraktion habe. Die angehängte Platte ist freigegeben.

Was muss ich tun um die Dateien zu kopieren?

fbe