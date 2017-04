„Vorinstalliertes Windows 10 Home“

Hallo Leute,

baut irgendjemand geschäftsmäßig (auf der Arbeit) Desktop-PC für Online-Kunden zusammen und verkauft sie?

Ich würde gern wissen, wie bei einem solchen neuen PC das (mitbestellte) Betriebssystem auf die Platte kommt.

Natürlich installiere ich Windows und Linux von einer CD/DVD auf die Platte. Windows habe ich aber auch schon vom USB-Stick auf eine HDD installiert. Vor Kurzem habe ich gesehen, es gibt auch fertige Linux-USB-Sticks zu kaufen. Und viele User werde auch eine (selbsterstellte) fertige CD/DVD haben, welche nur auf die Platte kopiert wird.

Aber wenn ich mir Online einen PC zusammenstelle, den bei Fa. xyz bestelle und nach Hause geliefert bekomme, dann ist dort eine (in diesem Fall) Win 10 Home 64 bit drauf, welche sich beim ersten einschalten des Rechners selbst installiert (oder konfiguriert).

Das ist alles OK, mir geht es darum wie diese Dateien auf die Platte kommen. Macht man das (in einer Firma!) per CD/DVD (evtl. zu langsam?) oder auch per USB-Stick (USB-Treiber geladen?)? Oder wird die Platte ausgepackt, an einen anderen Rechner gehängt, die Daten kopiert und dann die Platte in den Rechner eingebaut (am schnellsten?)?

Für eure Mühe vielen Dank im Voraus.

mfg gdh