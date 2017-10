„Vertändnisfrage Administrator an/ab schalten“

den Administrator Modus ein und auch wieder abschalten.

Nein, dadurch wird kein "Administratormodus" im Terminalfenster aktiviert. Es wird nur das versteckte Administratorkonto, das es in Windows gibt, quasi nutzbar gemacht.

Nach "net use administrator /active:yes" kann man sich mit diesem (vorher versteckten) Konto am Rechner anmelden. Durch "net use administrator /active:no" wird dieses Konto quasi wieder versteckt und ein Anmelden unter diesem Konto ist nicht mehr möglich.