„Updateprobleme von 1703 auf 1709“

Eine eventuelle Fremd-AV ist abgeschaltet oder per Removal Tool des Herstellers deinstalliert:



https://www.drwindows.de/windows-10-desktop/110594-bluescreen-reference-by-pointer.html



Ursache 2 wäre ein FastBoot/Schnellstart, der in die Quere funkt:



https://support.microsoft.com/de-de/help/929135/how-to-perform-a-clean-boot-in-windows



Irgendwelche anderen Tools sind nicht am Wirken?



Und eventuell schaust Du mal in die Crash Dumps:



https://support.microsoft.com/de-de/help/315263/how-to-read-the-small-memory-dump-file-that-is-created-by-windows-if-a



https://www.windowspro.de/tool/blue-screen-fehler-aus-dump-file-auslesen-bluescreenview



Solltest Du bei der Problemsuche auf Seiten stossen, die Dir WinThruster u.ä. als Lösung anbieten, dann bitte nicht damit arbeiten.