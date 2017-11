secure boot deaktivieren

kielschweinchen fragt an: habe linux mint und windows 10 parallel installiert, 2 Festplatten, Medion Akoya P8614. Möchte vor Neuinstallation von Linux Mint 18 eine Gesamtsicherung beider Festplatten auf eine externe Festplatte durchführen. In Vorbereitung dessen habe ich mittels Conzilla eine bootfähige CD gebrannt. Erste Sicherungsversuche scheiterten kläglich. Empfehlung für mich secure boot auf disabled stellen, komme aber nicht ins UEFI bios. Frage: was mache ich falsch, wer weist mir den Weg. Vielen Dank im Voraus für Bemühungen bezgl. meines Problems

Grüsse aus Potsdam von Kielschweinchen