Restric'tor für Windows

Hallo zusammen,

die Ct 10/2017 hat in diesen Heft ein Tool veröffenlicht womit man sein Windows absichern kann. Es ist ja nicht das Problem von Windows was ja angeblich sicher sein soll aber die Home version ist das nicht. In der Ct spricht man von "offenen Scheunentor".

Das Tool soll eben Windows so absichen das man bei Trojaner keinen Angst mehr haben muss. Denn das Ausführen wird verhindert. Und das ist bisher bei Windows so nicht üblich.

Auch kann man das installieren von nicht gewünschter Software beim Nachwuchs verhindern.

Besser Ihr kauft noch das Heft weil ohne diesen kann man mit Tool sein Windows auch richtig abschiessen wo man nicht mehr ran kommt.

Das Tool kann bei allen Versionen von Windows verwendet werden.

https://www.heise.de/newsticker/meldung/c-t-uplink-16-8-Hochsicherheits-Windows-dank-Restric-tor-Samsung-Dock-DeX-und-Android-Malware-3700103.html