„REPORT: Windows 10: Update-Terror verursacht mangelhafte Produktivität“

Also, ich verwende in der Firma, bei mir zu Hause im Büro seit knapp einem Jahr Win10 Pro und habe die Probleme mit den Updates nicht. Natürlich werden immer wieder Updates gemacht, aber ich hab dafür noch nie einen Rechner während der Arbeitszeit neu starten müssen. Zu Hause fahre ich den PC sowieso abends immer runter und der in der Firma wird von Zeit zu Zeit in der Nacht neu gestartet, wobei MS Anwendungen wieder den Zustand vor dem Start herstellen.

Ich weiß nicht, was ihr alle für ein gejammere habt. Vielleicht sollte ihr mal die Neustartoptionen ausschalten!

Gruß Viridis