„Reihenfolge Installation Windows 10, Updates + Treiber“

Hallo Thomas,

seit W10, insbesondere nach 1703 halte ich es auch so, dass ich erst alle Windows Updates drüber laufen lasse, bevor ich mir in der Geräteverwaltung die Fehler anschaue. erst ende Juni hatte ich die Geschichte mit einer AMD Grafikkarte, die mit dem Neuesten AMD Treiber partout nicht richtig lief. Beim Speilen wurde nie der Vollbildmodus angezeigt, so dass immer die Taskleiste sichtbar war. Sobald man da dann mit der Maus drauf kam war das Spiel unterbrochen. Erst das Löschen des AMD Treibers und Einspeilen per Windows Update brachte die Lösung. Und die Frameraten waren auch nicht zu unterscheiden.

Ist es wirklich so, dass man zuerst die Updates installieren sollte? Wenn ja, warum?

Nun das ist recht einfach erklärt: MS bindet ständig neue Treiber in die Installation ein. Die werden dann bei den Update (Patchdays) mitgeliefert. So kann es sein, dass Dein Installtionsmedium nicht die Treiber von den aktuellen PC Komponenten mitbringt. Ausserdem sucht das BS anch der Bestandsaufnahme auf den MS Servern ob für das gefundene gerät ein Treiber vorliegt, wenn er in der Standardinstalltion nicht vorhanden war.