Problem mit Windows Update gefunden

Hallo PC-Freunde,

diesen Beitrag sende ich, damit andere Nutzer nicht die gleichen Fehler machen!

Ich hatte seitdem ich auf Win 10 umgestellt habe, alle möglichen Tipps aus dem Netz

angewandt, um das Booten schneller zu machen. So auch angeblich

unnötige Dienste ausgeschaltet und wahrscheinlich auch wichtige Windows Elemente.

Auch habe ich an der Registry Veränderungen vorgenommen. Das alles war- auch wenn

seriöse Seiten angeraten hatten - falsch.

Auf diese Weise lief das Windows Update nicht mehr.

Seit der Neuinstallation in letzten Monat habe ich außer persönlichen Einstellungen nichts

anderes verändert. Und- o Wunder. Jetzt spielt das Update ordentlich ein.

Was mich am meisten verwundert, ist der Fakt: Nach der Neuinstallation dauerte

das Booten fast 3 Min., seitdem wurde das Booten immer schneller, sadaß

es jetzt ca. 70 Sek. dauert.

Das zeigt doch, dass Windows von selbst lernt und unnötige Dienste von sich aus

verändert.

Fazit: Ich bin jetzt voll zufrieden mit Win 10 und rate dazu, keine wichtigen Einstellungen zu verändern, dann das macht Windows von selbst.

Vieleicht ist dieser Artikel geeignet, andere vor solchen Fehlern zu bewahren.

Gruß Heio888