Hallo PC-Freaks,

bei mir geht seit ca. 1 Woche whats app nicht mehr am PC. Ich habe sowohl am Smartphone als auch am PC die jeweils neuesten Versionen aufgespielt, nachdem ich vorher alles deinstalliert hatte, aber der gleiche Fehler. Am Smartphone funktioniert allea, aber wenn ich whats app am PC initialisieren m?chte, geht es bis zum scannen des QR-Codes, dieser wird m.E. sogar erkannt, da das Bild am PC nach Durchlauf des Scan-Balkens kurz zuckt. Der Pc sollte jetzt auf whats app umschalten, tut dies aber nicht! Was ist zu tun?

Smartphone HTC DESIRE 526G DUAL SIM, WIN10 VERSION 1703 (BUILD 15063.483), 64-bit,

Bewertung dieses Beitrages Nickles /forum/windows-10/2017/problem-mit-whats-app-am-pc_-539210001.html 18.07.2017 0 3 von 5 von 5