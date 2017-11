„PC startet nicht mehr“

Hallo,

Mein Rechner hat bisher super funktioniert. Seit heute ist das nicht mehr der Fall. Wenn ich den Startknopf drücke, springt er für 1-2 Sekunden an um dann aus zu gehen. Das Ganze wiederholt sich so lange bis ich den Schalter am Netzteil ausschalte.Im Rechner ist das Mainboard Gigabyte GA-EP35-DS4 eingebaut. Wenn ich den 8 pol-Stecker ATX12V2X abziehe, schaltet das Board zwar nicht ab, aber der Prozessor bleibt dann auch abgeschaltet. Frage: Wo könnte der Fehler liegen?

Für nützliche Ratschläge schon mal danke

MfG

accordator