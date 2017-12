Hallo zusammen

Wenn ich z. B. auf dem Desktop einen Link (Verknüpfung!) zu einer Internetseite nicht mit dem Standard-Browser öffnen möchte, erscheint im Kontextmenü (rechte Maustaste) der Befehl "Öffnen mit..." nicht. Ich nehme an, dies ist grundsätzlich so bei Verknüpfungen. Gibt es trotzedm eine Möglichkeit z. .B. in der Registry um diesen Befehl immer im Kontextmenü zu haben?

Gruss und Dank

Thomas