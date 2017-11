Ich hatte bei der Aktion NoScript laufen (habe ich ja eigentlich immer unter dem FF). Nachdem ich den mal auf der MS-Seite abgeschaltet habe, wurde mein System plötzlich richtig erkannt bzw. wurde von dem schlauen Server dort erkannt, dass ich kein Windows auf meinem Rechner habe. Da kann man mal sehen, was so ein Script-Blocker alles kann, der kann sogar MS an der Nase herumführen und ins Schwitzen bringen. :-)