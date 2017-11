Komplette Desktopanzeige verchwunden

Ich habe per Whatsapp auf mein Android Phone ca. 100 Bilder geschickt bekommen. Diese Bilder will ich in ein Verzeicchnis auf meinem PC kopieren. Bei dem Kopiervorgang verschwanden plötzlich sämtliche Desktop Icons bis auf das Papierkorb Symbol und dieses Icon:

Mein Bildschirm ist bis auf dieses und das Papierkorb Icon leergefegt. Über die Taskleiste kann ich zwar die dort verankerten Programme starten. Aber ich möchte meine alte Desktopansicht wieder haben. Ein Reboot beseitigt das Problem nicht.

Kann mir jemand erklären wie ich wieder an meine alte Ansicht komme?

THX fbe