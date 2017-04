Komische DOS Box (Eingabeaufforderung)

Hallo,

Ich habe Windows 10 mit allen derzeit verfügbaren updates im Einsatz.

Ich kann auch weitgehend mit dem PC problemlos arbeiten.Alle installierten Anwendungen laufen.

Ich habe nun das Problem dass sich von Zeit zu eine DOS Box/Eingabeaufforderung öffnet die sich direkt danch wieder schliesst.

Es wird auch etwas in der Box ausgegeben.Allerdings ist die Ausgabe so schnell dass es nicht lesbar ist.

Auch läßt sich nicht vorhersagen wann es das nächste Mal passiert und noch vielleicht einen Screenshot zu erstellen.

Was kann ich machen damit ich zumindest sehen kann was in der Eingabeaufforderung ausgegeben wird ?

Vielleicht läßt sich dann damit auch schon mal die Ursache Des Problems näher identifizieren.

Danke im voraus,

trigger