Kein Zugriff auf eine bestimmte Webseite

Hallo zusammen,

ich habe hier eine harte Nuss zu knacken. Ein Arbeitskollege hat mich vor eine Herausforderung gestellt, für die ich fast jedes Mittel nutzen darf. Das heißt Google, Nickles.de, usw. Ich darf nur keine Systemwiederherstellung oder Neuinstallation machen.

Ich soll ein inszeniertes Problem bei einem PC lösen. Er ist frisch mit Windows 10 installiert und alles funktioniert einwandfrei. Aber auch nur bis auf eine Kleinigkeit: Eine bestimmte Webseite (die Firmenhomepage) kann ich mit dem PC nicht aufrufen und anpingen kann ich sie auch nicht. Meine Aufgabe ist es jetzt, mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln dieses Problem zu lösen. Folgende Sachen habe ich schon erfolglos versucht:

- regedit (Einträge mit URL und IP der Seite durchforsten, nichts gefunden)

- Cookies und tmp löschen

- Browsererweiterungen überprüfen (gibt keine)

- ipconfig/flushdns

- Jugendschutzeinstellungen (auch die gibt es nicht)

- HOSTS editieren (wurde nicht verändert)

- anderen Browser installieren (Firefox)

- neuen User angelegt

- Sicherheit —> eingeschränkte Sites (keine Einträge)

Langsam bin ich mit meinem Latein am Ende und hoffe, dass Ihr noch ein paar Ideen habt, die ich morgen ausprobieren kann. Ich glaube, dass man für die Lösung des Problems ganz tief in die Trickkiste greifen muss.... oder es ist so eine lächerliche Kleinigkeit, dass ich nicht drauf komme. Der PC bezieht seine IP übrigens über DHCP (Notiz an mich selber: morgen DHCP release und renew versuchen oder statische IP zuweisen).

Für gute Ideen bin ich Euch ewig dankbar und wer die richtige Lösung von mir hat bekommt ganze 100 Gummipunkte von mir . Natürlich verrate ich Euch des Rätsels Lösung, falls ich sie finde....

LG Chris