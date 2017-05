„Ich will Win 10 ohne Passwort Starten“

Hallo, ich brauch mal wieder eure Hilfe

Ich habe meinen PC mit Win 10 Profi neu aufgesetzt, alle Updates installiert. So, jetzt wollte ich zum Admikonto ein locales Konto einrichten.Das hat nicht geklappt . Versucht hatte ich es über Mikrosoft Familienkonto, ich hätte für die Familie ein eigenes Mailkonto gebraucht, immer mit Passwort

Will ich aber nicht. Am Ende sieht es so aus, das ich das Admikonto nur noch mit Passwort starten kann

Ich will ein locales Konto ohne Passwort, Admipasswort kann ich später eingeben. Am liebsten das Mikrosoftkonto löschen

Gruß puppikatze