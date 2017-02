„HDMI unter WIndows 10 funktioniert nicht...“

Auch wenn dieser Thread schon etwas älter ist erbitte ich hier mal um Hilfe, da bei mir ebenfalls seit dem "tollen" Windows 10 HDMI nicht funktioniert, Lustigerweise - solange der PC hochfährt zeigt mir der Monitor wenn an HDMI angeschlossen ist ein Bild

Ich habe mir hierzu AIDA64 heruntergeladen und nach anleitung meine Systemdaten herauskopiert.

Computer: Computertyp ACPI x64-basierter PC Betriebssystem Microsoft Windows 10 Home OS Service Pack [ TRIAL VERSION ] Internet Explorer 11.576.14393.0 Edge 38.14393.0.0 DirectX DirectX 12.0 Computername DESKTOP-HMNDDKF Benutzername Allvar Domainanmeldung [ TRIAL VERSION ] Datum / Uhrzeit 2017-02-02 / 11:44 Motherboard: CPU Typ QuadCore Intel Core i5-6400, 3300 MHz (33 x 100) Motherboard Name HP 750-102ng Motherboard Chipsatz Intel Sunrise Point H110, Intel Skylake-S Arbeitsspeicher [ TRIAL VERSION ] DIMM3: Samsung M378B1G73EB0-YK0 [ TRIAL VERSION ] BIOS Typ Unknown (09/24/2015) Anzeige: Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 960 (2 GB) Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 960 (2 GB) Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 960 (2 GB) Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 960 (2 GB) 3D-Beschleuniger nVIDIA GeForce GTX 960 Monitor HP w1907 (Analog) [19" LCD] (CND7371MZ5) Multimedia: Soundkarte nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GM206 - High Definition Audio Controller Soundkarte Realtek ALC891 @ Intel Sunrise Point PCH - High Definition Audio Controller Datenträger: IDE Controller Intel(R) 100 Series/C230 Chipset Family SATA AHCI Controller Massenspeicher Controller Microsoft-Controller für Speicherplätze Festplatte SanDisk SD7SB6S-128G-1006 (128 GB, SATA-III) Festplatte WDC WD10EZEX-60M2NA0 (1 MB, 7200 RPM, SATA-III) Optisches Laufwerk hp HLDS DVDRW GUD0N S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK Partitionen: C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ] D: (NTFS) 931.4 GB (725.0 GB frei) Speicherkapazität [ TRIAL VERSION ] Eingabegeräte: Tastatur HID-Tastatur Maus HID-konforme Maus Netzwerk: Primäre IP-Adresse [ TRIAL VERSION ] Primäre MAC-Adresse C0-7C-D1-A1-03-46 Netzwerkkarte Bluetooth Device (Personal Area Network) Netzwerkkarte Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3165 Netzwerkkarte Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter Netzwerkkarte Realtek PCIe GBE Family Controller (192. [ TRIAL VERSION ]) Peripheriegeräte: Drucker Fax Drucker HP ePrint Drucker Microsoft Print to PDF Drucker Microsoft XPS Document Writer USB3 Controller Intel Sunrise Point PCH - USB 3.0 xHCI Controller USB-Geräte Intel(R) Wireless Bluetooth(R) USB-Geräte Realtek USB 2.0 Card Reader USB-Geräte USB-Eingabegerät USB-Geräte USB-Eingabegerät USB-Geräte USB-Eingabegerät USB-Geräte USB-Verbundgerät DMI: DMI BIOS Anbieter AMI DMI BIOS Version A0.11 DMI Systemhersteller HP DMI Systemprodukt 750-102ng DMI Systemversion 1.04 DMI Systemseriennummer [ TRIAL VERSION ] DMI System UUID [ TRIAL VERSION ] DMI Motherboardhersteller HP DMI Motherboardprodukt 2B47 DMI Motherboardversion 1.04 DMI Motherboardseriennummer [ TRIAL VERSION ] DMI Gehäusehersteller HP DMI Gehäuseversion DMI Gehäuseseriennummer [ TRIAL VERSION ] DMI Gehäusekennzeichnung [ TRIAL VERSION ] DMI Gehäusetyp Desktop Case



Ich sage schon mal herzlichen Dank und einen schönen Tag noch! :)