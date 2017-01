1) blockierte den Explorer - neu gestartet -> momentan OK

2) stoppte das runterfahren für etwa 10 Sekundnen

3) Frage: was hatte ich falsch gemacht?

4) Frage: was soll ich tun um das Problem zu verhindern



Freundliche Grüße an dieses tolle Forum

uggi 4



