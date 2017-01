„Funkmaus Steuerung macht Probleme“

Hallo fbe,

in die üblichen Mauseinstellungen kommst du auch in der Systemsteuerung. Die findest du im längeren Menü, nach einem Rechtsklick auf den Windows-Starbutton. Hast du in der Systemsteuerung die Anzeige auf "Kleine Symbole" gestellt (oben rechts), brauchst du dort nur noch auf "Maus" klicken.

Also Gesamtweg: Rechtsklick auf den Startbutton → Systemsteuerung → Maus. Bis auf den Rechtsklick, ist der Weg genauso wie unter Windows 7.

Gruß

knoeppken