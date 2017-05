„Bildschirme unter Windows 10“

Hallo zusammen,ich habe Eure Hilfe nötig. Ich habe einen neuen Rechner mit Windows 10 und zwei Bildschirme angeschlossen. Sie laufen beide gut. Mein Hauptbildschirm steht links.Lasse ich identifizieren ist links 2 und rechts 1.Eingestellt habe ich links (2) als Hauptbildschirm.will ich nun meinen Zeiger nach rechts ziehen um in den anderen Schirm zukommen, komme ich nicht rüber sondern muss nach links ziehen, auch wenn ich verschieben will.

Was kann ich tun? Ich bitter um Eure Hilfe.

Hochachtungsvoll

Horli

