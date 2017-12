Hallo,

vermutlich `ne Kleinigkeit?

Auf dem Laptop meines Vaters (win 10)erscheinen (z.B. in word) die Farben pl?tzlich "umgekehrt",

also wei?e Schrift auf schwarzem Grund. Das ist auch in vielen Fenstern des Browsers so.

Was ist verstellt? Oder wo finde ich das Problem im Nickles-Archiv?

Vielen Dank!