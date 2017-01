Berechtigung für Search Verzeichnis wie ändern?

Da bei mir sowohl mit dem Explorer als auch mit dem TotalCommander einzelne Dateien nicht gefunden werden ergab eine Suche nach dem Problem "Falsche Berechtigung für Windows Search Verzeichnisse"

Ich kann mich nicht erinnern jemals an den Berechtigungen etwas geändert zu haben.

Ich habe dann versucht das Feedback zu dem Problem zu senden. Geht aber nicht weil in den Datenschutz Einstellungen>Feedback und Diagnose das Feld "sendet Ihre Gerätedaten an Microsoft" grau und nicht bedienbar ist. Oben auf der Datenschutz Seite steht in rot:

Einige Einstellungen werden von Ihrer Organisation verwaltet.

Ausser mir ist niemand sonst auf dem Rechner. Wie kann ich die "Organisation" übernehmen und wie kann ich die Berechtigung für die Search Verzeichnisse entsprechend ändern?

fbe